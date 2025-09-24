La retribuzione Ingegnere del Software in Germany presso Bosch Global varia da €67.7K per year per EG12 a €77K per year per SL4. Il pacchetto di retribuzione in Germany mediano year ammonta a €89K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bosch Global. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
