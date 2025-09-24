Directory Aziendale
La retribuzione Manager di Prodotto in Germany presso Bosch Global varia da €100K per year per EG15 a €94.9K per year per EG16. Il pacchetto di retribuzione in Germany mediano year ammonta a €108K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bosch Global. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€100K
€95.6K
€0
€4.7K
Visualizza 1 Altri Livelli
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Stipendi di Stage

Quali sono i livelli di carriera presso Bosch Global?

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Manager di Prodotto en Bosch Global in Germany tiene una compensación total anual de €132,341. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Bosch Global para el puesto de Manager di Prodotto in Germany es €102,774.

