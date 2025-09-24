Directory Aziendale
Bosch Global
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda
    Levels FYI Logo
  • Stipendi
  • Designer di Prodotto

  • Tutti gli stipendi Designer di Prodotto

Bosch Global Designer di Prodotto Stipendi

Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bosch Global. Ultimo aggiornamento: 9/24/2025

Abbiamo bisogno solo di 4 altri Designer di Prodotto inviis presso Bosch Global per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

💰 Visualizza Tutto Stipendi

💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

$160K

Ottieni Quello Che Meriti, Non Farti Sfruttare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e raggiungiamo regolarmente aumenti di $30K+ (a volte $300K+). Fai negoziare il tuo stipendio o fai revisionare il tuo CV dai veri esperti - reclutatori che lo fanno quotidianamente.

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Esporta DatiVisualizza Posizioni Aperte

Contribuisci
Quali sono i livelli di carriera presso Bosch Global?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta

Iscriviti agli Designer di Prodotto stipendi verificati.Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più

Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Bosch Global in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $147,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bosch Global per il ruolo Designer di Prodotto in United States è $108,000.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Bosch Global

Aziende Correlate

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse