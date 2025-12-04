Directory Aziendale
Boom! By Cindy Joseph
Boom! By Cindy Joseph Assistente Amministrativo Stipendi

La retribuzione totale Assistente Amministrativo media in Pakistan presso Boom! By Cindy Joseph varia da PKR 3.43M a PKR 4.87M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Boom! By Cindy Joseph. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$13.8K - $16.4K
Pakistan
Range Comune
Range Possibile
$12.2K$13.8K$16.4K$17.3K
Range Comune
Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Assistente Amministrativo inviis presso Boom! By Cindy Joseph per sbloccare!

Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community!

Quali sono i livelli di carriera presso Boom! By Cindy Joseph?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Assistente Amministrativo in Boom! By Cindy Joseph in Pakistan raggiunge una retribuzione totale annua di PKR 4,869,451. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Boom! By Cindy Joseph per il ruolo Assistente Amministrativo in Pakistan è PKR 3,429,787.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Boom! By Cindy Joseph

Altre Risorse

