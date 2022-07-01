Directory delle Aziende
Bombora
Bombora Stipendi

L'intervallo di stipendi di Bombora va da $109,450 in compensazione totale all'anno per un Product Manager all'estremità inferiore a $151,875 per un Data Scientist all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Bombora. Ultimo aggiornamento: 8/20/2025

$160K

Data Scientist
Median $152K
Ingegnere del Software
Median $147K
Product Manager
$109K

FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Bombora è Data Scientist con una compensazione totale annuale di $151,875. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Bombora è di $147,000.

