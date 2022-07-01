BlueHalo Stipendi

Directory Aziendale
Lo stipendio di BlueHalo varia da $110,129 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $246,225 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di BlueHalo. Ultimo aggiornamento: 8/31/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $120K

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere Hardware
Median $203K
Designer di Prodotto
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager di Programma Tecnico
$246K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in BlueHalo è Manager di Programma Tecnico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $246,225. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in BlueHalo è $161,500.

