BlueDot Stipendi

Lo stipendio di BlueDot varia da $64,974 in retribuzione totale all'anno per un Analista Finanziario nella fascia bassa fino a $112,110 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di BlueDot. Ultimo aggiornamento: 8/31/2025

$160K

Data Scientist
$79.1K
Analista Finanziario
$65K
Designer di Prodotto
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Manager di Prodotto
$112K
Ingegnere del Software
$109K
FAQ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots BlueDot, ir Manager di Prodotto at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $112,110. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots BlueDot, ir $88,271.

