La retribuzione Ingegnere del Software in India presso Bloomreach varia da ₹4.68M per year per Software Engineer a ₹6.13M per year per Senior Software Engineer. Il pacchetto di retribuzione in India mediano year ammonta a ₹5.18M. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bloomreach. Ultimo aggiornamento: 10/29/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
