Blockchain.com
Blockchain.com Stipendi

Lo stipendio di Blockchain.com varia da $107,529 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $231,985 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Blockchain.com. Ultimo aggiornamento: 9/12/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $108K

Ingegnere di Dati

Sviluppo Business
$149K
Data Scientist
$201K

Marketing
$142K
Designer di Prodotto
$177K
Manager di Design di Prodotto
$180K
Manager di Ingegneria del Software
$179K
Manager di Programma Tecnico
$232K
Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In Blockchain.com, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Blockchain.com è Manager di Programma Tecnico at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $231,985. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Blockchain.com è $178,055.

