Blinkit
Blinkit Stipendi

Lo stipendio di Blinkit varia da $1,656 in retribuzione totale all'anno per un Contabile nella fascia bassa fino a $84,834 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Blinkit. Ultimo aggiornamento: 9/12/2025

$160K

Ingegnere del Software
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Data Scientist
Median $47.8K
Manager di Prodotto
Median $43.2K

Contabile
$1.7K
Assistente Amministrativo
$4.8K
Manager di Operazioni di Business
$44K
Analista di Business
$24.6K
Analista di Dati
$20.6K
Risorse Umane
$4.4K
Manager di Programma
$14K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at Blinkit is Ingegnere del Software at the Software Engineer 3 level with a yearly total compensation of $84,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blinkit is $29,655.

