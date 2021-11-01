Directory Aziendale
Blend360
Blend360 Stipendi

Lo stipendio di Blend360 varia da $23,422 in retribuzione totale all'anno per un Data Scientist nella fascia bassa fino a $160,800 per un Manager di Data Science nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Blend360. Ultimo aggiornamento: 9/5/2025

$160K

Data Scientist
Median $23.4K
Ingegnere del Software
Median $31.6K

Ingegnere di Dati

Analista di Business
Median $100K

Analista di Dati
$53.7K
Manager di Data Science
$161K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Blend360 è Manager di Data Science at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $160,800. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Blend360 è $53,730.

