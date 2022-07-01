Directory Aziendale
BioXcel Therapeutics
BioXcel Therapeutics Stipendi

Lo stipendio di BioXcel Therapeutics varia da $99,818 in retribuzione totale all'anno per un Manager di Data Science nella fascia bassa fino a $102,008 per un Ingegnere del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di BioXcel Therapeutics. Ultimo aggiornamento: 11/20/2025

Manager di Data Science
$99.8K
Ingegnere del Software
$102K
FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in BioXcel Therapeutics è Ingegnere del Software at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $102,008. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in BioXcel Therapeutics è $100,913.

