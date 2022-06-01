BigBear.ai Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di BigBear.ai va da $109,450 in compensazione totale all'anno per un Data Scientist all'estremità inferiore a $173,865 per un Designer di Prodotto all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di BigBear.ai. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $118K

Ingegnere Software Full-Stack

Successo del Cliente
$171K
Data Scientist
$109K

Designer di Prodotto
$174K
Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

A BigBear.ai-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $144,363.

