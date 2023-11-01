Directory delle Aziende
BIC
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

BIC Stipendi

L'intervallo di stipendi di BIC va da $48,878 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere del Software all'estremità inferiore a $219,708 per un Responsabile Programmi all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di BIC. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Analista di Dati
$75.9K
Responsabile Programmi
$220K
Ingegnere del Software
$48.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Responsabile Ingegneria Software
$122K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki BIC je Responsabile Programmi at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $219,708. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki BIC je $98,734.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per BIC

Aziende correlate

  • Flipkart
  • Snap
  • Stripe
  • Microsoft
  • Uber
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse