BHP Stipendi

L'intervallo di stipendi di BHP va da $58,621 in compensazione totale all'anno per un Vendite all'estremità inferiore a $194,281 per un Contabile all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di BHP. Ultimo aggiornamento: 8/19/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $103K

Ingegnere Software Full-Stack

Contabile
$194K
Sviluppo Aziendale
$121K

Data Scientist
$128K
Ingegnere Geologo
$156K
Ingegnere Hardware
$78.5K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$88.5K
Ingegnere Meccanico
$138K
Designer di Prodotto
$101K
Product Manager
$142K
Project Manager
$159K
Vendite
$58.6K
Architetto di Soluzioni
$94.2K
Responsabile Programmi Tecnici
$181K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in BHP è Contabile at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $194,281. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in BHP è di $124,515.

