Bessemer Venture Partners
Bessemer Venture Partners Venture Capitalist Stipendi

La retribuzione totale Venture Capitalist media in United States presso Bessemer Venture Partners varia da $224K a $319K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bessemer Venture Partners. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Retribuzione Totale Media

$254K - $289K
United States
Range Comune
Range Possibile
$224K$254K$289K$319K
Range Comune
Range Possibile

$160K

Quali sono i livelli di carriera presso Bessemer Venture Partners?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Venture Capitalist in Bessemer Venture Partners in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $318,600. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bessemer Venture Partners per il ruolo Venture Capitalist in United States è $224,100.

