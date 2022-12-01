Directory delle Aziende
Berkeley Research Group
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Berkeley Research Group Stipendi

L'intervallo di stipendi di Berkeley Research Group va da $62,310 in compensazione totale all'anno per un Assistente Amministrativo all'estremità inferiore a $233,825 per un Ingegnere del Software all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Berkeley Research Group. Ultimo aggiornamento: 8/13/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Consulente di Gestione
Median $100K
Assistente Amministrativo
$62.3K
Ingegnere del Software
$234K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Venture Capitalist
$101K

Associato

Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

The highest paying role reported at Berkeley Research Group is Ingegnere del Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Berkeley Research Group is $100,250.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Berkeley Research Group

Aziende correlate

  • Apple
  • Amazon
  • Facebook
  • SoFi
  • Flipkart
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse