La retribuzione totale Ingegnere dei Materiali media in United States presso Berkeley Lab varia da $68.9K a $100K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Berkeley Lab. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$79.1K - $90.1K
United States
Range Comune
Range Possibile
$68.9K$79.1K$90.1K$100K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Berkeley Lab?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere dei Materiali in Berkeley Lab in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $100,300. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Berkeley Lab per il ruolo Ingegnere dei Materiali in United States è $68,850.

Altre Risorse

