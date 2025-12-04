Directory Aziendale
Berkadia
Berkadia Manager di Prodotto Stipendi

La retribuzione totale Manager di Prodotto media in India presso Berkadia varia da ₹3.31M a ₹4.52M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Berkadia. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$40.3K - $48.7K
India
Range Comune
Range Possibile
$37.6K$40.3K$48.7K$51.4K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Berkadia?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Prodotto in Berkadia in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹4,522,890. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Berkadia per il ruolo Manager di Prodotto in India è ₹3,314,187.

Altre Risorse

