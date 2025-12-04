Directory Aziendale
Berenberg
Berenberg Analista Finanziario Stipendi

La retribuzione totale Analista Finanziario media in Germany presso Berenberg varia da €12.3K a €17.8K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Berenberg. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$16.1K - $18.7K
Germany
Range Comune
Range Possibile
$14.2K$16.1K$18.7K$20.6K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Berenberg?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista Finanziario in Berenberg in Germany raggiunge una retribuzione totale annua di €17,813. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Berenberg per il ruolo Analista Finanziario in Germany è €12,275.

Altre Risorse

