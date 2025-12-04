Directory Aziendale
La retribuzione totale Marketing media in Singapore presso Bentley Systems varia da SGD 82.7K a SGD 120K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bentley Systems. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$72.7K - $84.4K
Singapore
Range Comune
Range Possibile
$64.1K$72.7K$84.4K$93K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Bentley Systems?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Marketing in Bentley Systems in Singapore raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 119,992. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bentley Systems per il ruolo Marketing in Singapore è SGD 82,684.

Altre Risorse

