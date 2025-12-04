Directory Aziendale
La retribuzione totale Analista di Business media in Canada presso BenchSci varia da CA$34.2K a CA$49.9K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di BenchSci. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$28.4K - $32.4K
Canada
Range Comune
Range Possibile
$24.8K$28.4K$32.4K$36.1K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

In BenchSci, le Assegnazioni di azioni/equity sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Business in BenchSci in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$49,888. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in BenchSci per il ruolo Analista di Business in Canada è CA$34,245.

