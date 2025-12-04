Directory Aziendale
La retribuzione totale Operazioni Revenue media presso Benchling varia da $116K a $163K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Benchling. Ultimo aggiornamento: 12/4/2025

Retribuzione Totale Media

$126K - $147K
United States
Range Comune
Range Possibile
$116K$126K$147K$163K
Range Comune
Range Possibile

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Benchling, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Operazioni Revenue in Benchling raggiunge una retribuzione totale annua di $163,030. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Benchling per il ruolo Operazioni Revenue è $116,450.

