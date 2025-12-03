Directory Aziendale
BEN
BEN Analista di Dati Stipendi

La retribuzione totale Analista di Dati media in United States presso BEN varia da $94K a $137K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di BEN. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$108K - $123K
United States
Range Comune
Range Possibile
$94K$108K$123K$137K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso BEN?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista di Dati in BEN in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $136,880. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in BEN per il ruolo Analista di Dati in United States è $93,960.

