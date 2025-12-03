BELLA+CANVAS Risorse Umane Stipendi

La retribuzione totale Risorse Umane media in Nicaragua presso BELLA+CANVAS varia da NIO 206K a NIO 282K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di BELLA+CANVAS. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media $6.1K - $7.2K Nicaragua Range Comune Range Possibile $5.6K $6.1K $7.2K $7.7K Range Comune Range Possibile

Abbiamo bisogno solo di 3 altri Risorse Umane inviis presso BELLA+CANVAS per sbloccare! Invita i tuoi amici e la tua community ad aggiungere stipendi in modo anonimo in meno di 60 secondi. Più dati significa migliori insights per chi cerca lavoro come te e per la nostra community! 💰 Visualizza Tutto Stipendi 💪 Contribuisci Il Tuo Stipendio

Contribuisci

Qual è il programma di maturazione presso BELLA+CANVAS ?

Ricevi Stipendi Verificati nella tua Casella di Posta Iscriviti agli Risorse Umane stipendi verificati . Riceverai i dettagli della retribuzione per email. Scopri di Più → Inserisci la Tua Email Inserisci la Tua Email Iscriviti Questo sito è protetto da reCAPTCHA e si applicano la Informativa sulla Privacy e i Termini di Servizio di Google.