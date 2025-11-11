Directory Aziendale
  Stipendi
  Ingegnere del Software

  Ingegnere Software Quality Assurance (QA)

Bell Integrator Ingegnere Software Quality Assurance (QA) Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Ingegnere Software Quality Assurance (QA) in Russia mediano presso Bell Integrator ammonta a RUB 1.31M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bell Integrator. Ultimo aggiornamento: 11/11/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Totale annuo
RUB 1.31M
Livello
Middle
Base
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anni in azienda
1 Anno
Anni esp
1 Anno
Quali sono i livelli di carriera presso Bell Integrator?
Ultimi invii di stipendi
Contribuisci

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Software Quality Assurance (QA) in Bell Integrator in Russia raggiunge una retribuzione totale annua di RUB 3,201,366. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bell Integrator per il ruolo Ingegnere Software Quality Assurance (QA) in Russia è RUB 1,306,219.

Altre Risorse