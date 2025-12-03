Directory Aziendale
Belden
Belden Analista Finanziario Stipendi

La retribuzione totale Analista Finanziario media in India presso Belden varia da ₹2.67M a ₹3.72M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Belden. Ultimo aggiornamento: 12/3/2025

Retribuzione Totale Media

$32.6K - $38.4K
India
Range Comune
Range Possibile
$30.4K$32.6K$38.4K$42.4K
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Belden?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Analista Finanziario in Belden in India raggiunge una retribuzione totale annua di ₹3,724,363. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Belden per il ruolo Analista Finanziario in India è ₹2,673,901.

