Directory delle Aziende
BCG Digital Ventures
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

BCG Digital Ventures Stipendi

L'intervallo di stipendi di BCG Digital Ventures va da $57,839 in compensazione totale all'anno per un Recruiter in Netherlands all'estremità inferiore a $327,256 per un Venture Capitalist in China all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di BCG Digital Ventures. Ultimo aggiornamento: 8/11/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Product Manager
Product Manager $125K
Senior Product Manager $189K
Lead Product Manager $223K
Ingegnere del Software
Median $162K
Data Scientist
$159K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Risorse Umane
$134K
Consulente di Gestione
$156K
Designer di Prodotto
$111K
Responsabile Design di Prodotto
$166K
Recruiter
$57.8K
Responsabile Ingegneria Software
$159K
Ricercatore UX
$121K
Venture Capitalist
$327K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in BCG Digital Ventures è Venture Capitalist at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $327,256. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in BCG Digital Ventures è di $158,547.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per BCG Digital Ventures

Aziende correlate

  • Betterment
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Jefferies
  • Point72
  • DRW
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse