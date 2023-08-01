Directory Aziendale
BC Hydro
BC Hydro Stipendi

Lo stipendio di BC Hydro varia da $64,604 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere Meccanico nella fascia bassa fino a $96,767 per un Manager di Programma Tecnico nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di BC Hydro. Ultimo aggiornamento: 9/4/2025

$160K

Ingegnere Elettrico
$89.1K
Risorse Umane
$65.5K
Ingegnere Meccanico
$64.6K

Manager di Progetto
$68.3K
Manager di Programma Tecnico
$96.8K
FAQ

El rol amb millor retribució reportat a BC Hydro és Manager di Programma Tecnico at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $96,767. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a BC Hydro és $68,290.

