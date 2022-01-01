Directory Aziendale
BBC Stipendi

Lo stipendio di BBC varia da $23,231 in retribuzione totale all'anno per un Designer di Prodotto nella fascia bassa fino a $137,102 per un Manager di Ingegneria del Software nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di BBC. Ultimo aggiornamento: 9/5/2025

$160K

Ingegnere del Software
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Ingegnere Software Backend

Ingegnere Software Full-Stack

Manager di Prodotto
Median $134K
Manager di Ingegneria del Software
Median $137K

Contabile
$52.1K
Analista di Business
$89.4K
Analista di Dati
$69K
Data Scientist
$82.9K
Risorse Umane
$66.3K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$64.7K
Ingegnere Meccanico
$70.2K
Designer di Prodotto
$23.2K
Architetto di Soluzioni
$121K
UX Researcher
$62.7K
