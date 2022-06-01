Directory Aziendale
Basware
Basware Stipendi

Lo stipendio di Basware varia da $88,257 in retribuzione totale all'anno per un Operazioni Servizio Clienti nella fascia bassa fino a $112,535 per un Manager di Prodotto nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Basware. Ultimo aggiornamento: 9/2/2025

$160K

Operazioni Servizio Clienti
$88.3K
Manager di Design di Prodotto
$92.5K
Manager di Prodotto
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Basware è Manager di Prodotto at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $112,535. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Basware è $92,479.

