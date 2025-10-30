Directory Aziendale
La retribuzione totale Designer di Prodotto media in Bangladesh presso Bashundhara Group varia da BDT 2.19M a BDT 3.12M per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Bashundhara Group. Ultimo aggiornamento: 10/30/2025

Retribuzione Totale Media

BDT 2.51M - BDT 2.93M
Bangladesh
Range Comune
Range Possibile
BDT 2.19MBDT 2.51MBDT 2.93MBDT 3.12M
Range Comune
Range Possibile

Quali sono i livelli di carriera presso Bashundhara Group?

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Bashundhara Group in Bangladesh raggiunge una retribuzione totale annua di BDT 3,119,669. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bashundhara Group per il ruolo Designer di Prodotto in Bangladesh è BDT 2,186,435.

Altre Risorse