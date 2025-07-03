Directory Aziendale
Bajaj Capital
Bajaj Capital Stipendi

Lo stipendio mediano di Bajaj Capital è $5,382 per un Vendite . Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Bajaj Capital. Ultimo aggiornamento: 11/20/2025

Vendite
$5.4K
Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Bajaj Capital è Vendite at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $5,382. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Bajaj Capital è $5,382.

Altre Risorse

