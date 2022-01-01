Directory Aziendale
Axoni
Lavori Qui? Rivendica la Tua Azienda

Axoni Stipendi

Lo stipendio di Axoni varia da $155,000 in retribuzione totale all'anno per un Ingegnere del Software nella fascia bassa fino a $165,825 per un Analista di Business nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Axoni. Ultimo aggiornamento: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingegnere del Software
Median $155K
Analista di Business
$166K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Axoni, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

Hai una domanda? Chiedi alla community.

Visita la community di Levels.fyi per interagire con dipendenti di diverse aziende, ricevere consigli di carriera e molto altro.

Visita ora!

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Axoni è Analista di Business at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $165,825. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Axoni è $160,413.

Lavori in Evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Axoni

Aziende Correlate

  • Evisort
  • Saama
  • Expedition Tech
  • Apptio
  • Accela
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre Risorse