Axelra
Approfondimenti principali
    • Informazioni

    Axelra is a company that accelerates tech venture building at early stage for corporates and startups with skin in the game. They deliver and launch MVPs in 100 days as private or public beta.

    axelra.com
    Sito web
    2019
    Anno di fondazione
    30
    Numero di dipendenti
    $1M-$10M
    Entrate stimate
    Sede centrale

