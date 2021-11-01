Directory Aziendale
Aviatrix
Aviatrix Stipendi

Lo stipendio di Aviatrix varia da $81,397 in retribuzione totale all'anno per un Customer Success in India nella fascia bassa fino a $301,500 per un Architetto di Soluzioni in United States nella fascia alta. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali ed ex dipendenti di Aviatrix. Ultimo aggiornamento: 8/26/2025

$160K

Ingegnere del Software
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Ingegnere Software Full-Stack

Ingegnere di Rete

Customer Success
$81.4K
Ingegnere di Vendita
$219K

Architetto di Soluzioni
$302K
Manca la tua qualifica?

Cerca tutti i stipendi sulla nostra pagina retribuzioni oppure aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Aviatrix, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)

FAQ

Il ruolo con la retribuzione più alta riportata in Aviatrix è Architetto di Soluzioni at the Common Range Average level con una retribuzione totale annua di $301,500. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Aviatrix è $233,200.

