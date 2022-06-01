Directory delle Aziende
Avant
Avant Stipendi

L'intervallo di stipendi di Avant va da $99,500 in compensazione totale all'anno per un Designer di Prodotto all'estremità inferiore a $306,626 per un Responsabile Data Science all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Avant. Ultimo aggiornamento: 8/9/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $150K
Product Manager
Median $110K
Analista di Dati
$101K

Responsabile Data Science
$307K
Data Scientist
$181K
Designer di Prodotto
$99.5K
Responsabile Ingegneria Software
$285K
FAQ

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Avant je Responsabile Data Science at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $306,626. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Avant je $150,000.

