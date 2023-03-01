Auvik Networks Stipendi

Directory delle Aziende
L'intervallo di stipendi di Auvik Networks va da $47,916 in compensazione totale all'anno per un Tecnologo dell'Informazione (IT) in Spain all'estremità inferiore a $239,700 per un Product Manager in United States all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Auvik Networks. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Tecnologo dell'Informazione (IT)
$47.9K
Product Manager
$240K
Ingegnere del Software
$82.5K

Responsabile Ingegneria Software
$139K
Redattore Tecnico
$65.7K
Il ruolo più pagato segnalato in Auvik Networks è Product Manager at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $239,700. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Auvik Networks è di $82,488.

Altre risorse