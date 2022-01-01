Directory delle Aziende
Autonomous
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Autonomous Stipendi

L'intervallo di stipendi di Autonomous va da $26,532 in compensazione totale all'anno per un Project Manager in Argentina all'estremità inferiore a $64,675 per un Tecnologo dell'Informazione (IT) in United States all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Autonomous. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Ingegnere Civile
$44K
Tecnologo dell'Informazione (IT)
$64.7K
Project Manager
$26.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Autonomous è Tecnologo dell'Informazione (IT) at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $64,675. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Autonomous è di $44,001.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Autonomous

Aziende correlate

  • InMobi
  • The BHW Group
  • Biomeme
  • TeleTracking
  • Zimperium
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse