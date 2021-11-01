Directory delle Aziende
Automox
Automox Stipendi

L'intervallo di stipendi di Automox va da $119,400 in compensazione totale all'anno per un Responsabile Programmi in Canada all'estremità inferiore a $165,825 per un Product Manager in United States all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Automox. Ultimo aggiornamento: 8/16/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $165K
Risorse Umane
$129K
Product Manager
$166K

Responsabile Programmi
$119K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Automox è Product Manager at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $165,825. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Automox è di $147,175.

