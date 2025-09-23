Directory Aziendale
La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States presso Autodesk varia da $188K per year per M1 a $406K per year per M5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $300K. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
M1
Supervisor
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
Associate Manager
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
Manager
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
Senior Manager
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Autodesk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Autodesk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (8.32% trimestrale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (8.32% trimestrale)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Ingegneria del Software in Autodesk in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $450,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Autodesk per il ruolo Manager di Ingegneria del Software in United States è $320,000.

