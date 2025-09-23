La retribuzione Manager di Ingegneria del Software in United States presso Autodesk varia da $188K per year per M1 a $406K per year per M5. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $300K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Autodesk. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Autodesk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)
