La retribuzione totale Manager di Programma media in Singapore presso Autodesk varia da SGD 210K a SGD 299K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Autodesk. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Retribuzione Totale Media

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Range Comune
Range Possibile
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Range Comune
Range Possibile

SGD 209K

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Autodesk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Manager di Programma in Autodesk in Singapore raggiunge una retribuzione totale annua di SGD 298,946. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Autodesk per il ruolo Manager di Programma in Singapore è SGD 210,276.

Altre Risorse