La retribuzione totale Ingegnere Meccanico media in Canada presso Autodesk varia da CA$160K a CA$223K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Autodesk. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Retribuzione Totale Media

CA$172K - CA$202K
Canada
Range Comune
Range Possibile
CA$160KCA$172KCA$202KCA$223K
Range Comune
Range Possibile

CA$226K

Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Autodesk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Ingegnere Meccanico in Autodesk in Canada raggiunge una retribuzione totale annua di CA$223,025. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Autodesk per il ruolo Ingegnere Meccanico in Canada è CA$160,121.

Altre Risorse