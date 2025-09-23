Directory Aziendale
Autodesk
  Stipendi
  Consulente di Management

  Tutti gli stipendi Consulente di Management

Autodesk Consulente di Management Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Consulente di Management in United States mediano presso Autodesk ammonta a $198K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Autodesk. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Autodesk
Principal Business Consultant
Dallas, TX
Totale annuo
$198K
Livello
-
Base
$143K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$20K
Anni in azienda
3 Anni
Anni esp
6 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Autodesk?

$160K

Ultimi invii di stipendi
AggiungiAggiungi CompAggiungi Compenso

Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Calendario di Maturazione

33.3%

ANNO 1

33.3%

ANNO 2

33.3%

ANNO 3

Tipo di Azioni
RSU

In Autodesk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:

  • 33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)

  • 33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Consulente di Management in Autodesk in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $225,000. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Autodesk per il ruolo Consulente di Management in United States è $198,000.

Altre Risorse