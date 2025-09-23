La retribuzione Analista di Business in United States presso Autodesk varia da $92.4K per year per P2 a $210K per year per P4. Il pacchetto di retribuzione in United States mediano year ammonta a $90K. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Autodesk. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
Azienda
Nome Livello
Anni di Esperienza
Compenso Totale
|Nessuno stipendio trovato
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
In Autodesk, le RSUs sono soggette a un calendario di maturazione di 3 anni:
33.3% matura nel 1st-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 2nd-ANNO (33.30% annuale)
33.3% matura nel 3rd-ANNO (33.30% annuale)
33.3%
ANNO 1
33.3%
ANNO 2
33.3%
ANNO 3
