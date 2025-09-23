Directory Aziendale
La retribuzione totale Architetto di Soluzioni media in Australia presso Australian Government varia da A$103K a A$146K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Australian Government. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Retribuzione Totale Media

A$117K - A$138K
Australia
Range Comune
Range Possibile
A$103KA$117KA$138KA$146K
Range Comune
Range Possibile

A$249K

Quali sono i livelli di carriera presso Australian Government?

Posizioni Incluse

Architetto Sicurezza Cloud

FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Architetto di Soluzioni in Australian Government in Australia raggiunge una retribuzione totale annua di A$145,862. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Australian Government per il ruolo Architetto di Soluzioni in Australia è A$102,737.

