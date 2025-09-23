Directory Aziendale
  • Stipendi
  • Data Scientist

  • Tutti gli stipendi Data Scientist

Australian Government Data Scientist Stipendi

Il pacchetto di retribuzione Data Scientist in Australia mediano presso Australian Government ammonta a A$139K per year. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Australian Government. Ultimo aggiornamento: 9/23/2025

Pacchetto Mediano
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
Totale annuo
A$139K
Livello
Senior Data Scientist
Base
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Anni in azienda
6 Anni
Anni esp
7 Anni
Quali sono i livelli di carriera presso Australian Government?

A$249K

Ultimi invii di stipendi
Azienda

Località | Data

Nome Livello

Etichetta

Anni di Esperienza

Totale / In Azienda

Compenso Totale

Base | Azioni (anno) | Bonus
Nessuno stipendio trovato
FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Data Scientist in Australian Government in Australia raggiunge una retribuzione totale annua di A$154,541. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Australian Government per il ruolo Data Scientist in Australia è A$87,363.

