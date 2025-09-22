Directory Aziendale
Aurora
Aurora Designer di Prodotto Stipendi

La retribuzione Designer di Prodotto in United States presso Aurora ammonta a $170K per year per P6. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Aurora. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025

Retribuzione Totale Media

$150K - $178K
United States
Range Comune
Range Possibile
$139K$150K$178K$190K
Range Comune
Range Possibile
Media Retribuzione Per Livello
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P4
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
Senior Product Designer
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Visualizza 3 Altri Livelli
$160K

Calendario di Maturazione

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Aurora, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azioni
Options

In Aurora, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:

  • 25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)

  • 25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)



FAQ

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Designer di Prodotto in Aurora in United States raggiunge una retribuzione totale annua di $189,750. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Aurora per il ruolo Designer di Prodotto in United States è $138,600.

