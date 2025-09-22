La retribuzione Designer di Prodotto in United States presso Aurora ammonta a $170K per year per P6. Visualizza la suddivisione di stipendio base, azioni e bonus per i pacchetti di retribuzione totale di Aurora. Ultimo aggiornamento: 9/22/2025
Retribuzione Totale Media
Nome Livello
Totale
Base
Azioni
Bonus
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
P5
$ --
$ --
$ --
$ --
P6
$170K
$150K
$12.5K
$7.5K
P7
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Aurora, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)
25%
ANNO 1
25%
ANNO 2
25%
ANNO 3
25%
ANNO 4
In Aurora, le Options sono soggette a un calendario di maturazione di 4 anni:
25% matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)
25% matura nel 2nd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 3rd-ANNO (2.08% mensile)
25% matura nel 4th-ANNO (2.08% mensile)