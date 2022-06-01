Aura Stipendi

Directory delle Aziende
Aura
L'intervallo di stipendi di Aura va da $84,575 in compensazione totale all'anno per un Contabile all'estremità inferiore a $258,700 per un Successo del Cliente all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Aura. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $130K
Product Manager
Median $176K
Contabile
$84.6K

Sviluppo Aziendale
$137K
Successo del Cliente
$259K
Data Scientist
$172K
Ingegnere Elettrico
$124K
Consulente di Gestione
$84.6K
Marketing
$139K
Ricercatore UX
$159K
FAQ

The highest paying role reported at Aura is Successo del Cliente at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $258,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aura is $138,250.

Altre risorse