AUO
AUO Stipendi

L'intervallo di stipendi di AUO va da $25,647 in compensazione totale all'anno per un Ingegnere Elettrico all'estremità inferiore a $122,400 per un Responsabile Programmi Tecnici all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di AUO. Ultimo aggiornamento: 8/22/2025

$160K

Ingegnere del Software
Median $29K

Ingegnere Software Full-Stack

Designer di Prodotto
Median $27.5K
Sviluppo Aziendale
$33.9K

Ingegnere Elettrico
$25.6K
Ingegnere Hardware
$48.6K
Ingegnere Meccanico
$27.6K
Product Manager
$35.7K
Responsabile Programmi Tecnici
$122K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in AUO è Responsabile Programmi Tecnici at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $122,400. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in AUO è di $31,436.

Altre risorse